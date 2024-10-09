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09 октября, 12:59

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ТАСС: начальник УФНС по ЯНАО задержана по подозрению в получении взятки

Начальник УФНС по ЯНАО задержана по подозрению в получении взятки в виде Porsche Cayenne

Фото: nalog.gov.ru

Начальник УФНС по ЯНАО Яна Калюжина задержана по подозрению в получении взятки в виде Porsche Cayenne, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Калюжина руководит Управлением ФНС по ЯНАО с 2019 года.

Ранее суд Ростова-на-Дону арестовал замминистра по физической культуре и спорту Ростовской области Светлану Гадарову. По данным инстанции, в конце прошлого года Гадарова в своем служебном кабинете получила взятку в размере не менее 80 тысяч рублей.

В частности, она получила деньги за создание условий для признания его победителем по результатам закупки, последующего заключения контрактов на оказание услуг и подписание документов о приемке оказанных услуг.

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