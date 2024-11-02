Обвиняемый в получении взятки экс-мэр Нового Уренгоя подал заявление на участие в СВО

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Бывший мэр Нового Уренгоя и экс-замгубернатора ЯНАО Андрей Воронов, обвиняемый в получении крупной взятки, подал заявление в единый пункт отбора на службу по контракту для участия в СВО. Об этом РИА Новости заявил адвокат Вячеслав Земчихин, который представляет интересы Воронова на стадии следствия.

Земчихин назвал своего доверителя настоящим патриотом. Он полагает, что Воронов сможет принести пользу России на поле боя, вместо нахождения в СИЗО. По его словам, инициатива основана на действующем законодательстве. От других комментариев по уголовному делу он воздержался.

Воронова арестовали в Москве в начале июля. Позже суд продлил ему арест до 1 декабря.

По данным следствия, Воронов на должности вице-губернатора ЯНАО получил взятку от представителей организации в виде выполнения и оплаты дизайнерских услуг в доме, который принадлежит его семье. Взятка была передана за общее покровительство организации и связанных с ним компаний при заключении и исполнении госконтрактов в регионе.