СК установил хищение еще одного комплекса Минобороны РФ в Москве

Фото: Следственный комитет РФ

Следственный комитет установил хищение у Минобороны России еще одного комплекса из 24 объектов недвижимости, стоимость которого превышает 700 миллионов рублей. Об этом СК сообщает в своем телеграм-канале.

Следствие продолжается в отношении экс-начальника общества управления проблемных активов АО "Главное управление обустройства войск" Николая Грачева, бывшего конкурсного управляющего ОАО "Строительное управление Московского региона" Алексея Асташкина, гражданина Евгения Потапова и бизнесмена Сергея Овчинникова. Они обвиняются в совершении мошенничества в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ).

По предварительным данным, в 2021 году Асташкин, Грачев и Овчинников во время осуществления процедуры банкротства компании "Строительное управление Московского региона" с помощью фальшивых торгов похитили комплекс из 24 объектов недвижимости.

Ранее СК установил, что к хищению недвижимости Минобороны в Балашихе на 244 миллиона рублей также причастны Овчинников, Грачев, Асташкин и Потапов. Хамовнический районный суд Москвы избрал им меру пресечения в виде заключения под стражу.

Комплекс в Балашихе был найден в октябре текущего года. Он состоит из 15 объектов недвижимости.