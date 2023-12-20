Сотрудник метро отстранен после инцидента с падением глыбы льда в центре Москвы

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Сотрудника московского метрополитена уволят по статье по результатам проверки после инцидента с падением глыбы льда у станции "Смоленская" Арбатско-Покровской линии. Об этом сообщает департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы в своем телеграм-канале.

Уточняется, что в настоящее время отстранили от работы именно того сотрудника, который был ответственен за очистку кровли.

"Метрополитен приносит извинения пострадавшим и их близким, а также окажет всю необходимую помощь", – сказано в сообщении.

Также в департаменте уточнили, что представители Московского метрополитена уже усилили контроль за уборкой снега и льда с крыш для обеспечения безопасности пассажиров.

Ранее сообщалось, что в Калининском районе Санкт-Петербурга на дворника упали сосульки и снег с крыши дома. В результате случившегося он погиб. В пресс-службе прокуратуры города добавили, что была организована проверка.



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