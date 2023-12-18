Дворник погиб из-за падения на него с крыши дома сосулек в Петербурге

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В Калининском районе Санкт-Петербурга на дворника упали сосульки и снег с крыши дома. В результате случившегося он погиб, сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

"Тело дворника было обнаружено сегодня по адресу проспект Мечникова, дом 10. Предварительно, его прибило снежными массами и сосульками", – говорится в сообщении.

По словам источника агентства, врачи диагностировали у погибшего травму головы. В пресс-службе прокуратуры города добавили, что была организована проверка.

Ранее следственное управление СК РФ по Калужской области возбудило уголовное дело о причинении смерти по неосторожности по факту гибели ребенка из-за падения снега с крыши частного дома. По версии следствия, мальчик гулял возле дома, когда с крыши сошел снег. Он получил смертельные травмы.

До этого сообщалось, что ребенок в возрасте полутора лет смог выжить после падения из окна квартиры. Предполагается, что в момент происшествия ребенок находился в квартире с родителями. С телесными повреждениями он был доставлен в медицинское учреждение.

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