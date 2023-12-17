Уголовное дело возбуждено после гибели ребенка из-за падения снега в Калужской области

Фото: Следственный комитет РФ

Следственное управление СК РФ по Калужской области возбудило уголовное дело о причинении смерти по неосторожности по факту гибели ребенка из-за падения снега с крыши частного дома. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Как сообщили в ведомстве, 17 декабря во дворе одноэтажного многоквартирного дома в городе Кондрово при сходе снега с крыши погиб ребенок.

СУ СК России по Калужской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, статьей Уголовного кодекса РФ о причинении смерти по неосторожности.

По версии следствия, мальчик гулял возле дома, когда с крыши сошел снег. Он получил смертельные травмы.

Ранее сообщалось, что ребенок в возрасте полутора лет смог выжить после падения из окна квартиры. Предполагается, что в момент происшествия ребенок находился в квартире с родителями. С телесными повреждениями он был доставлен в медицинское учреждение.