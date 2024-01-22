Коммунальщикам в РФ хотят поручить очистку балконов от снега и наледи

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Очистку балконов от снега и наледи хотят поручить коммунальным службам. С таким предложением первый зампред комитета по просвещению Госдумы Яна Лантратова обратилась к главе Минстроя Иреку Файзуллину, сообщает газета "Известия".

Депутат отметила, что образование льда на крышах высотных домов и прочих зданий является одним из значимых факторов риска для жителей РФ в зимний период.

В качестве примера она привела случай, когда в Санкт-Петербурге после схода льда с козырька балкона погиб 31-летний мужчина. Владельца квартиры с балконом заключили под стражу и возбудили против него уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

Подобные случаи не единичны, подчеркнула Лантратова. По словам парламентария, на сегодня в задачи представителей ЖКХ не входит очистка отдельных балконов, однако жители многоквартирных домов, особенно пожилые люди или лица с ограниченными возможностями, не могут самостоятельно выполнять эту работу.

Таким образом, наледь остается на балконах, и появляется дополнительная угроза жизни и здоровью граждан.

В связи с этим Лантратова предложила закрепить обязанность исполнителя коммунальных услуг систематически проводить работы по очистке балконов жилых домов от льда и снега. Этот вид работ может быть включен в постановление правительства "О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения", считает депутат.

Ранее женщина 1972 года рождения получила травмы из-за падения льда с крыши здания, расположенного на площади Победы в Москве. Пострадавшую госпитализировали, ее жизни ничего не угрожает.

До этого зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева сообщила, что собственники квартир могут понести административную и уголовную ответственность в случае падения наледи с балкона, где была сделана несогласованная перепланировка.

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