Один человек погиб после падения наледи с крыши в Люберцах

Фото: телеграм-канал "ГСУ СК России по Московской области"

Пострадавший из-за схода наледи и снега с крыши в подмосковных Люберцах скончался в больнице от полученных травм. Об этом в своем телеграм-канале сообщила пресс-служба регионального СК.

По данным следствия, инцидент произошел 20 декабря. Из-за падения наледи всего пострадали четыре человека, включая погибшего. По данному факту следователями возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 293 и части 2 статьи 109 УК РФ ("Халатность" и "Причинение смерти по неосторожности").

"В настоящее время следователи и криминалисты проводят обыски в помещениях администрации, военкомата и других организациях, расположенных в здании, с крыши которого упал снег", – указали в СК.

Также представители следственных органов допрашивают свидетелей и изучают изъятые документы. По данным пресс-службы, идет установление ответственных за уборку лиц.

Ранее пресс-служба прокуратуры Московской области рассказала, что по факту падения снега с крыши была организована прокурорская проверка. Уточнялось, что наледь упала с крыши Военкомата, расположенного на Октябрьском проспекте.

В ходе проверки прокуратура выяснит причины случившегося, а также оценит соблюдение требований законодательства и качество уборки крыши. По результатам проверки будут приняты меры.

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