В ГД рассказали, могут ли владельца квартиры осудить за падение наледи с балкона

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Собственники квартир могут понести административную и уголовную ответственность в случае падения наледи с балкона, где была сделана несогласованная перепланировка. Об этом пишет "Газета.ру" со ссылкой на зампреда комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлану Разворотневу.

По ее словам, остекление балкона и дополнительные надстройки считаются перепланировкой. Однако если балкон существует в своем изначальном виде, то ответственность за падения с него несет управляющая компания.

Кроме того, собственника оштрафуют за незаконную перепланировку, а также потребуют ее согласовать. Если же согласовать изменения невозможно, то их потребуют ликвидировать.

По словам Разворотневой, если из-за падения льда пострадало здоровье человека или имущество, то решение о наказании будет принимать суд.

"Но если какой-то тяжелый случай, то может дойти до уголовного наказания. <...> Суд в конечном итоге будет учитывать степень вины и какие-то экстремальные погодные обстоятельства. Они зачастую освобождают от ответственности", – отметила она.

Отмечается, что владельцы квартир должны обращаться в управляющую компанию, когда их балконы не очищают от наледи. Кроме того, во многих регионах созданы специальные порталы, можно обратиться онлайн.

В частности, в столице работает портал, можно обратиться в департамент ЖКХ, через сайт – в Государственную жилищную инспекцию, уточнила зампред. Именно жилищные инспекции контролируют правильность проведения подобных работ.

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