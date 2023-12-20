20 декабря, 15:53Происшествия
Четыре человека пострадали после падения снега с крыши здания в Люберцах
Фото: телеграм-канал "Прокуратура Московской области"
Четыре человека пострадали в результате падения снега с крыши здания в Люберцах. По данному факту была организована проверка, сообщается в телеграм-канале прокуратуры Московской области.
"По имеющейся информации, сегодня (20 декабря. – Прим. ред.) днем с кровли здания Военного комиссариата, расположенного на Октябрьском проспекте, произошло падение снега", – говорится в сообщении.
Ведомство уточнило, что пострадавшим оказывают необходимую помощь.
В ходе проверки прокуратура выяснит причины случившегося, а также оценит соблюдение требований законодательства и качество уборки крыши. По результатам проверки будут приняты меры.
Ранее в Калининском районе Санкт-Петербурга на дворника упали сосульки и снег с крыши дома. В результате случившегося он погиб. Врачи диагностировали у погибшего травму головы.
До этого следственное управление СК РФ по Калужской области возбудило уголовное дело о причинении смерти по неосторожности по факту гибели ребенка из-за падения снега с крыши частного дома. По версии следствия, мальчик гулял возле дома, когда с крыши сошел снег. Он получил смертельные травмы.
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