Четыре человека пострадали после падения снега с крыши здания в Люберцах

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Московской области"

Четыре человека пострадали в результате падения снега с крыши здания в Люберцах. По данному факту была организована проверка, сообщается в телеграм-канале прокуратуры Московской области.

"По имеющейся информации, сегодня (20 декабря. – Прим. ред.) днем с кровли здания Военного комиссариата, расположенного на Октябрьском проспекте, произошло падение снега", – говорится в сообщении.

Ведомство уточнило, что пострадавшим оказывают необходимую помощь.

В ходе проверки прокуратура выяснит причины случившегося, а также оценит соблюдение требований законодательства и качество уборки крыши. По результатам проверки будут приняты меры.

Ранее в Калининском районе Санкт-Петербурга на дворника упали сосульки и снег с крыши дома. В результате случившегося он погиб. Врачи диагностировали у погибшего травму головы.

До этого следственное управление СК РФ по Калужской области возбудило уголовное дело о причинении смерти по неосторожности по факту гибели ребенка из-за падения снега с крыши частного дома. По версии следствия, мальчик гулял возле дома, когда с крыши сошел снег. Он получил смертельные травмы.

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