Тело молодой девушки обнаружили возле озера в Подмосковье

Фото: Следственный комитет РФ

Поисковый отряд "Лиза Алерт" обнаружил в ста метрах от озера Рябинового в Богородском городском округе промерзшее тело 27-летней девушки. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного главка Следственного комитета (СК) РФ.

Девушка несколько дней считалась без вести пропавшей. По предварительным данным, утром 16 декабря они ушла из дома в Москве и отправилась на такси в неизвестном направлении. После этого погибшая выходила один раз на связь с родственниками, а затем ее телефон оказался выключенным.

"По факту обнаружения тела следователем следственного отдела по городу Ногинску ГСУ СК России по Московской области организована доследственная проверка", – говорится в сообщении.

Более того, следователи назначили судебно-медицинскую экспертизу, по результатам которой установят точную причину смерти.

Как сообщает Life.ru, речь идет о 27-летней Кристине, которая покинула дом в Кузьминках после ссоры с матерью. На следующий день после пропажи девушки ее родственники обратились в полицию.

По информации источников издания, у обнаруженной погибшей были выколоты глаза и спущены до колен штаны. Из личных вещей якобы пропала только банковская карта.

До этого в вагоне Московского метрополитена произошел конфликт между мужчинами, переросший в поножовщину. Между пассажирами московского метро случилась словесная ссора, переросшая в драку. В ходе конфликта 41-летний ранее судимый мужчина достал из сумки нож и ударил им оппонента.

