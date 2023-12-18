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18 декабря, 15:28

Происшествия

Новорожденную девочку нашли около подвала дома в Воронежской области

Фото: Следственный комитет РФ

Новорожденную девочку нашли рядом с подвалом жилого дома в Острогожске Воронежской области. О происшествии сообщается на официальном сайте регионального главка СК РФ.

"Возбуждено уголовное дело <...> по факту обнаружения утром 16 декабря на лестничной площадке, ведущей в подвальное помещение дома, распложенного по улице Нарского города Острогожска, новорожденного ребенка", – сообщается в публикации.

Правоохранители уточнили, что девочка была одета в подходящую для сезона одежду, а также завернута в пеленку и плед. В настоящее время она находится в больнице. Следствие принимает меры, чтобы разыскать мать ребенка.

Ранее новорожденного нашли в ковше мусоропровода жилого дома на Вешняковской улице в Москве.

Соседи заметили кровь на лестничной площадке и позвонили в полицию. Когда приехали правоохранители, мать ребенка находилась в квартире. Новорожденный мальчик жив, ему оказали необходимую медпомощь. По данному инциденту завели уголовное дело о покушении на убийство малолетнего.

Детский омбудсмен рассказала о состоянии найденной в подъезде Москвы девочки

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