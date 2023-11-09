Омбудсмен рассказала о состоянии младенца, найденного у мусоропровода в Москве

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская сообщила, что новорожденный, найденный в ковше мусоропровода на Вешняковской улице, находится в безопасности. Об этом она написала в своем телеграм-канале.

По ее словам, мальчику оказывают помощь врачи.

В полицию о происшествии заявили соседи дома. Они увидели на лестничной клетке кровь. Когда прибыли правоохранители, мать ребенка была в квартире.

Возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии".

Также до этого останки младенца, убитого в 2017 году, нашли в Тамбове. Суд арестовал двух местных жителей, подозреваемых в совершении убийства.

До этого ребенка обнаружили в пакете на территории СНТ "Металлург" около города Пикалево в Ленобласти. Младенца доставили в больницу.

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