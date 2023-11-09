09 ноября, 20:06Происшествия
Омбудсмен рассказала о состоянии младенца, найденного у мусоропровода в Москве
Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"
Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская сообщила, что новорожденный, найденный в ковше мусоропровода на Вешняковской улице, находится в безопасности. Об этом она написала в своем телеграм-канале.
По ее словам, мальчику оказывают помощь врачи.
В полицию о происшествии заявили соседи дома. Они увидели на лестничной клетке кровь. Когда прибыли правоохранители, мать ребенка была в квартире.
Возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии".
Также до этого останки младенца, убитого в 2017 году, нашли в Тамбове. Суд арестовал двух местных жителей, подозреваемых в совершении убийства.
До этого ребенка обнаружили в пакете на территории СНТ "Металлург" около города Пикалево в Ленобласти. Младенца доставили в больницу.
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