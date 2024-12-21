Суд арестовал экс-замминистра просвещения РФ Грибова по делу о мошенничестве

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Тверской суд Москвы арестовал экс-замминистра просвещения РФ, который был задержан в одном из столичных аэропортов. Об этом сообщает ТАСС из зала суда.

Ему предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере.

Источник в правоохранительных органах уточнил в беседе с агентством, что задержан и арестован был Денис Грибов, которого сняли с должности заместителя министра просвещения РФ в августе 2024 года и в этот же месяц он сбежал из России.

О задержании экс-замминистра просвещения РФ, который находился в федеральном розыске, стало известно вечером 21 декабря. По версии следствия, мужчина вместе с бывшим проректором подведомственного института, руководителем и сотрудником фирмы, которая была ориентирована на подготовку кадров, разработал схему по хищению бюджетных средств в размере 54 миллионов рублей.

Обе стороны заключили госконтракт на организацию стажировок педагогических сотрудников, но на деле мероприятия не проводились. Также злоумышленники подготовили документы, которые якобы подтверждали выполнение ими работ. В связи с этим было возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве.

Оперативники также задержали и арестовали остальных соучастников данной схемы. Им были предъявлены обвинения.

