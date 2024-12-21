В Москве задержан экс-замминистра просвещения РФ по делу о мошенничестве

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Правоохранители вместе с ФСБ России задержали в одном из столичных аэропортов экс-замминистра просвещения РФ, который находился в федеральном розыске. Об этом сообщает пресс-служба МВД России.

По версии следствия, мужчина вместе с бывшим проректором подведомственного института, руководителем и сотрудником фирмы, которая была ориентирована на подготовку кадров, разработал схему по хищению бюджетных средств в размере 54 миллионов рублей.

Обе стороны заключили госконтракт на организацию стажировок педагогических сотрудников, реализующих образовательные программы, предусмотренные в рамках одного из федеральных проектов. На деле, как уточнили в ведомстве, мероприятия не проводились. Также злоумышленники подготовили документы, которые якобы подтверждали выполнение ими работ.

В связи с этим было возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. Ранее оперативники задержали и арестовали остальных соучастников данной схемы. Им были предъявлены обвинения.

"В настоящее время продолжается проведение оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий, направленных на установление иных фактов противоправной деятельности, а также соучастников преступления", – сказано в сообщении.

Ранее суд назначил бывшему вице-губернатору Санкт-Петербурга по вопросам ЖКХ Владимиру Лавленцеву 13 лет колонии, признав его вину в двух эпизодах растраты средств и мошенничестве в особо крупном размере.

Кроме того, бывшему гендиректору ООО "СКА-Арена" Игорю Забирану, который является вторым фигурантом этого дела, назначили 7,5 года колонии.

Лавленцев занимал должность вице-губернатора Петербурга по вопросам ЖКХ с мая 2013 года по октябрь 2014 года. Он также являлся экс-гендиректором "Стройтрансгаза" – генерального подрядчика строительства хоккейного комплекса "СКА-Арена". Данный объект должны были сдать в эксплуатацию осенью 2022 года, однако этого не произошло.

