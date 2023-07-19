Суд отправил под домашний арест бывшего вице-губернатора Петербурга Лавленцева

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Мещанский суд Москвы отправил под домашний арест бывшего вице-губернатора Санкт-Петербурга Владимира Лавленцева по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу суда.

Уточняется, что данная мера пресечения избрана до 17 сентября. Бывшему чиновнику грозит до 10 лет лишения свободы.

Лавленцев занимал должность вице-губернатора Петербурга по вопросам ЖКХ с мая 2013 по октябрь 2014 года.

Он также являлся экс-гендиректором "Стройтрансгаза" – генерального подрядчика строительства хоккейного комплекса "СКА-Арена". Данный объект должны были сдать в эксплуатацию осенью прошлого года, однако этого до сих пор не произошло.

До этого Замоскворецкий суд Москвы отправил в СИЗО президента банка "Югра" Алексея Нефедова в связи с его воспрепятствованием производству по делу о растрате более 23 миллиардов рублей топ-менеджментом находящегося на стадии банкротства кредитного учреждения.

Этот же суд ранее приговорил экс-министра культуры Крыма Арину Новосельскую к 10 годам тюремного заключения по делу об особо крупной взятке.