Суд отправил в СИЗО президента банка "Югра" Алексея Нефедова

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Замоскворецкий суд Москвы отправил в СИЗО президента банка "Югра" Алексея Нефедова в связи с его воспрепятствованием производству по делу о растрате более 23 миллиардов рублей топ-менеджментом находящегося на стадии банкротства кредитного учреждения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Уточняется, что ранее Нефедову была избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. Теперь же он заключен под стражу до 30 сентября.

19 апреля 2019 года Басманный суд отправил экс-владельца банка "Югра" Алексея Хотина под домашний арест до 18 июня. Хотина задержали по уголовному делу о хищении 7,5 миллиарда рублей. Бизнесмен был основным владельцем "Югры", он контролировал 52,5% капитала кредитной организации.

В мае этого года Замоскворецкий суд столицы по требованию Генпрокуратуры РФ взыскал более 192 миллиардов рублей задолженности с Алексея Хотина, а также 100% акций нефтяной компании "Русь-Ойл".

В 2018 году Арбитражный суд Москвы по заявлению Банка России признал "Югру" банкротом и открыл конкурсное производство на один год.

Общая стоимость задолженности кредитной организации перед физическими и юридическими лицами достигла 194,9 миллиарда рублей. Активы банка оцениваются в 34 миллиарда рублей.