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Третьего фигуранта по делу телеграм-канала "Кремлевская прачка" арестовали в Москве
Фото: Следственный комитет РФ
Столичный Тверской суд арестовал еще одного администратора телеграм-канала "Кремлевская прачка" Дениса Савинского, который проходит по делу о вымогательстве. Об этом сообщает ТАСС.
"Удовлетворить ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей Денису Владимировичу Савинскому, подозреваемому по статье 163 УК РФ ("Вымогательство")", – заявила судья.
Ранее стало известно, что Савинский работает переводчиком в ООО "Ветеран". МВД запросило арестовать его в качестве третьего фигуранта дела.
14 июля правоохранители задержали администратора телеграм-канала Михаила Полякова. Вместе с ним на допрос доставили еще несколько человек. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело. Суд арестовал его до 13 сентября.
Выяснилось, что Поляков проходит по делу о вымогательстве 40 миллионов рублей у IT-компании "Ланит". По данным суда, эпизод касается периода c 2020 по 2023 год.
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