Третьего фигуранта по делу телеграм-канала "Кремлевская прачка" арестовали в Москве

Фото: Следственный комитет РФ

Столичный Тверской суд арестовал еще одного администратора телеграм-канала "Кремлевская прачка" Дениса Савинского, который проходит по делу о вымогательстве. Об этом сообщает ТАСС.

"Удовлетворить ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей Денису Владимировичу Савинскому, подозреваемому по статье 163 УК РФ ("Вымогательство")", – заявила судья.

Ранее стало известно, что Савинский работает переводчиком в ООО "Ветеран". МВД запросило арестовать его в качестве третьего фигуранта дела.

14 июля правоохранители задержали администратора телеграм-канала Михаила Полякова. Вместе с ним на допрос доставили еще несколько человек. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело. Суд арестовал его до 13 сентября.

Выяснилось, что Поляков проходит по делу о вымогательстве 40 миллионов рублей у IT-компании "Ланит". По данным суда, эпизод касается периода c 2020 по 2023 год.