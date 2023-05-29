Администраторов телеграм-каналов осудили на 8 лет по делу о вымогательстве у Канделаки

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Трое бывших администраторов телеграм-каналов получили 8 лет колонии строгого режима по обвинению в вымогательстве у российской телеведущей Тины Канделаки и ее мужа, директора по особым поручениям госкорпорации "Ростех" Василия Бровко. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Хамовнический суд Москвы.

"Суд постановил признать Алексея Слободенюка, Евгения Москвина и Владислава Малушенко виновными по статье 163 УК РФ ("Вымогательство") и назначить каждому по 8 лет лишения свободы в колонии строгого режима и штраф 500 тысяч рублей", – сообщили в зале суда.

Отмечалось, что такой срок каждому из них рекомендовал назначить прокурор.

О том, что Слободенюк, Москвин и Малушенко стали фигурантами уголовного дела, стало известно 1 марта.



Прокуратура запросила каждому из них назначить по 8 лет колонии. В материалах дела указано, что Слободенюк, Москвин и Малушенко в 2020 году купили телеграм-каналы "Проект "Сканер" и Riddle. На них они размещали порочащие посты о публичных личностях, за удаление которых требовали деньги.

Так, за удаление публикаций о паре они просили 280 тысяч рублей. Помощник Бровко согласился выплатить эту сумму, однако впоследствии посты продолжали появляться. После этого потерпевший написал заявление в правоохранительные органы.