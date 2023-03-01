Владельцев телеграм-каналов будут судить за вымогательство у Бровко и Канделаки

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Владельцев телеграм-каналов "Проект Сканер" и Riddle ждет суд за вымогательство денежных средств у директора по особым поручениям госкорпорации "Ростех" Василия Бровко и его супруги, российской журналистки и телеведущей Тины Канделаки. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале Генпрокуратуры РФ.

В ведомстве сообщили, что Алексей Слободенюк, Евгений Москвин и Владислав Малушенко обвиняются по пункту "а" части 3 статьи 163 УК РФ ("Вымогательство").

По данным следствия, они объединились с целью вымогательства 470 тысяч рублей у Бровко и Канделаки за удаление сведений, негативно освещающих их работу и личную жизнь, которые они планировали разместить в Сети.

Отмечается, что уголовное дело будет направлено для рассмотрения в Хамовнический районный суд Москвы.

Ранее администратор телеграм-канала "Как-то вот так" Анатолий Спирин стал фигурантом дела о вымогательстве 150 тысяч рублей у директора по особым поручениям госкорпорации "Ростех" Василия Бровко. Это подтвердил адвокат Спирина Павел Герасимов.



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