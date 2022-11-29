14:06Происшествия
Администратора телеграм-канала "Как-то вот так" обвинили в вымогательстве
Фото: depositphotos/stockasso
Администратор телеграм-канала "Как-то вот так" Анатолий Спирин стал фигурантом дела о вымогательстве 150 тысяч рублей у директора по особым поручениям госкорпорации "Ростех" Василия Бровко. Об этом сообщил адвокат Спирина Павел Герасимов.
"Потерпевшим по делу Спирина проходит Василий Бровко – директор по особым поручениям "Ростеха". В деле сказано, что мой подзащитный вымогал у него 150 тысяч рублей", – передает ТАСС его слова.
Ранее в Москве были задержаны помощник телеведущей Ксении Собчак Кирилл Суханов и бывший главред издания Tatler Ариан Романовский. Их обвиняют в вымогательстве 11 миллионов рублей у главы "Ростеха" Сергея Чемезова за удаление информации о нем из связанного с Собчак телеграм-канала "Тушите свет".
Позже по этому же делу был задержан журналист светской хроники Тамерлан Бигаев. Все трое арестованы. Они пробудут под стражей минимум до конца декабря.
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