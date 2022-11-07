Журналист Бигаев стал новым подозреваемым по делу о вымогательстве у Чемезова

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Тверской суд Москвы арестовал журналиста Тамерлана Бигаева, ставшего новым подозреваемым по уголовному делу о вымогательстве у главы госкорпорации "Ростех" Сергея Чемезова. Об этом сообщает ТАСС.

"Бигаев стал подозреваемым по делу о вымогательстве у Чемезова", – заявил представитель правоохранительных органов.

В Тверском суде отметили, что журналист будет содержаться в СИЗО до конца декабря. Там уточнили, что Бигаева подозревают в вымогательстве с целью получения имущества в особо крупном размере (часть 3 статьи 163 УК РФ).

Бигаев известен в журналистской среде как обозреватель светской хроники. Ранее журналист работал на портале Life.ru.

Ранее Тверской суд арестовал до 24 декабря коммерческого директора Ксении Собчак Кирилла Суханова и экс-главреда журнала Tatler Ариана Романовского по уголовному делу о вымогательстве у Чемезова.

Суханов и Романовский были задержаны в Москве 25 октября. Их обвиняют в вымогательстве 11 миллионов рублей у директора госкорпорации "Ростех" Сергея Чемезова за удаление информации о нем из телеграм-канала "Тушите свет".

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