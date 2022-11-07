Ксения Собчак вернулась в Россию – СМИ

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак, согласно неподтвержденным данным, вернулась на территорию России. Она пешком пересекла границу в Псковской области накануне, сообщает РИА Новости со ссылкой на очевидцев.

"Она пересекла границу через пункт пропуска Бурачки на границе с Латвией", – рассказал собеседник агентства.

По его словам, журналистка вернулась в сопровождении Константина Богомолова.



Ранее СМИ сообщили, что Собчак уехала из России на фоне сообщений о задержании ее коммерческого директора Кирилла Суханова. По некоторым данным, сначала журналистка выехала в Белоруссию, а оттуда пешком пересекла границу Литвы. Глава департамента госбезопасности Литвы Дарюс Яунишкис заявил, что Собчак въехала в страну по израильскому паспорту.



Собчак выехала из Москвы в Литву через Белоруссию – СМИ

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!