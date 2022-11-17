Собчак извинилась перед главой "Ростеха" Чемезовым

Фото: ТАСС/Ведомости/Максим Стулов

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак извинилась перед главой "Ростеха" Сергеем Чемезовым за действия своих коллег. В своем телеграм-канале она отметила, что сожалеет о причиненном руководителю госкорпорации ущербе.

"Искренне сожалею, что действия моих коллег нанесли вред Чемезову Сергею Викторовичу, приношу ему свои извинения", – написала журналистка.

Она отметила, что ее подчиненным предъявлены серьезные обвинения, однако те искренне сожалеют о случившемся. Собчак также выразила надежду на то, что суд проявит к ним сочувствие и снисхождение.

В конце октября в Москве задержали помощника телеведущей Кирилла Суханова и бывшего главреда издания Tatler Ариана Романовского. Их обвиняют в вымогательстве у Чемезова 11 миллионов рублей за удаление информации о нем из связанного с Собчак телеграм-канала "Тушите свет". Позже по этому же делу был задержан журналист Тамерлан Бигаев.

По данным СМИ, Собчак спродюсировала проект "Тушите свет". Адвокат Романовского рассказал, что со всеми подозреваемыми у журналистки были заключены договоры. Он также заявил, что задержанные не говорили о связях с телеведущей якобы из-за условия конфиденциальности, нарушение которого грозило им штрафом в размере 5 миллионов рублей.

Вечером 15 ноября Собчак приезжала в столичный офис "Ростеха", где провела с главой госкорпорации переговоры с целью урегулирования сложившейся ситуации. Встреча продлилась около 40 минут.



Переговоры Ксении Собчак и Сергея Чемезова провели в офисе госкорпорации "Ростех"

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