Собчак сообщила, что перевезла своих сотрудников в одну из стран ближнего зарубежья

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Журналистка Ксения Собчак сообщила, что перевезла своих сотрудников, работающих на ее телеграм-каналы, в одну из стран ближнего зарубежья. Об этом она написала в своем телеграм-канале.

При этом Собчак подчеркнула, что планирует вернуть всех обратно, как только это станет возможным.

"Как только у меня начались обыски – вся команда Telegram была временно релоцирована в одну из стран ближнего зарубежья, где сейчас и находится. Но, конечно, мы планируем всех вернуть, когда это станет возможным. Потому что наша общая позиция остается прежней: чтобы помогать людям в России – надо работать в России", – написала журналистка.

Ранее сообщалось, что Собчак спродюсировала телеграм-канал "Тушите свет", посты в котором якобы писали бывший главред издания Tatler Ариан Романовский, журналист светской хроники Тамерлан Бигаев и помощник телеведущей Кирилл Суханов, которых задержали по делу о вымогательстве у главы "Ростеха" Сергея Чемезова.

Суханов и Романовский были задержаны в Москве 25 октября. Их обвиняют в вымогательстве 11 миллионов рублей у Чемезова за удаление информации о нем из телеграм-канала "Тушите свет".

Позже суд арестовал Суханова и Романовского до 24 декабря. После этого был арестован еще один подозреваемый по этому делу – Бигаев. Журналист будет содержаться в СИЗО до конца декабря.



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