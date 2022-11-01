Соловьев назвал позорищем снятие подозрений со сбежавшей Собчак

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Телеведущий Владимир Соловьев назвал позорищем снятие подозрений со сбежавшей журналистки Ксении Собчак. По его мнению, улетевшие в другие страны состоятельные люди выступают "на стороне зла".

"Я не понимаю вот эти танцы наших: "Ой, она проходит в качестве свидетеля. Ой, никак не проходит". Определитесь уже! Следователи вы, мужики, или нет? Вы уж позицию выберите! Позорище", – отметил журналист в эфире "Соловьев LIVE".

Он также задался вопросом, какой иудейкой могла ощутить себя православная Собчак. Журналист подчеркнул, что теперь она требует к себе сочувствия, однако его проявлять к ней не стоит, уверен Соловьев.

"Кто на стороне зла? Осевшие в Израиле, наворовавшие в России, награбившие якобы предприниматели, которые теперь через губу свою родину дерьмом мажут. Они же осели в Армении, Грузии, Прибалтике, Средней Азии", – отметил журналист.

Ранее СМИ сообщили, что Ксения Собчак стала подозреваемой по делу о вымогательстве, в котором обвиняются ее коммерческий директор Кирилл Суханов и экс-главред Tatler Ариан Романовский. Уточнялось, что им было предъявлено обвинение в вымогательстве 11 миллионов рублей у главы "Ростеха" Сергея Чемезова за удаление из телеграм-канала "Тушите свет" информации о нем.

Позднее же МВД отменило постановление о привлечении журналистки в качестве подозреваемой по делу о вымогательстве, причем до этого Собчак покинула РФ. По некоторым данным, сначала журналистка выехала в Белоруссию, а оттуда пешком пересекла границу Литвы, где выяснилось, что она имеет израильский паспорт.



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