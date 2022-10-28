Собчак стала свидетелем по делу о вымогательстве после отмены постановления МВД

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

МВД отменило постановление о привлечении журналистки Ксении Собчак в качестве подозреваемой по делу о вымогательстве. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на полицию.

"Следователь МВД отменил постановление о привлечении Собчак в качестве подозреваемой. В настоящий момент она имеет статус свидетеля", – рассказали правоохранители.

Ранее СМИ писали, что журналистка стала подозреваемой по делу о вымогательстве, в котором обвиняются ее коммерческий директор Кирилл Суханов и экс-главред Tatler Ариан Романовский.

Мужчин обвинили в вымогательстве 11 миллионов рублей у главного исполнительного директора госкорпорации "Ростех" Сергея Чемезова за удаление из телеграм-канала "Тушите свет" информации о нем.

Суханов заявил, что готов извиниться перед Чемезовым и частично признать вину в получении 800 тысяч рублей. Суд арестовал коммерческого директора Собчак и Романовского до 24 декабря.

Сама Собчак заявила, что не писала посты в телеграм-канал "Тушите свет". При этом она уехала из России. По некоторым данным, сначала журналистка выехала в Белоруссию, а оттуда пешком пересекла границу Литвы.



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