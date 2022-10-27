Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак заявила, что не писала посты в телеграм-канал "Тушите свет", а также не имеет отношения и к фейку этого канала, где появились данные о проведении ей и ее командой расследования против главы госкорпорации "Ростех" Сергея Чемезова.

"Умоляю, я никогда не писала и не пишу в "Тушите свет", ни в тот, ни в этот, ни в фейк, ни в реальный. У меня там ни доступа, ни какого-то вмешательства в их редакцию", – написала она в своем телеграм-канале.

Ранее сообщалось, что Собчак проходит как подозреваемая по делу о вымогательстве в отношении ее коммерческого директора Кирилла Суханова, которому предъявили обвинение в вымогательстве 11 миллионов рублей у главного исполнительного директора госкорпорации "Ростех" Сергея Чемезова.

Накануне в подмосковном доме журналистки начались обыски. Отмечалось, что сама Собчак на тот момент не имела процессуального статуса. Позже стало известно, что у полиции было постановление о задержании журналистки.

В ночь на среду, 26 ноября, Собчак выехала в Литву через Белоруссию. При этом она купила авиабилеты также в Дубай и Турцию, чтобы запутать правоохранителей.



Собчак проходит по делу о вымогательстве как подозреваемая – СМИ

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