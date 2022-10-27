В Литве рассказали, по каким документам Собчак могла въехать в страну

Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

Известная телеведущая Ксения Собчак имела право на въезд в Литву, так как у нее есть израильский паспорт. Об этом рассказал глава департамента госбезопасности республики Дарюс Яунишкис.

"Собчак является гражданкой Израиля, в этом качестве по израильскому паспорту она может въехать в Литву, визы не надо, и находиться здесь в течение 90 суток", – объяснил он.

Яунишкис подтвердил, что Собчак в настоящий момент находится в Литве. Он также подчеркнул, что ничего не указывает на то, что ее пребывание в стране несет какую-либо угрозу.

В среду, 26 октября, в подмосковном доме Собчак провели обыски. Сама журналистка на тот момент не имела процессуального статуса.

Позднее стало известно, что коммерческого директора Собчак Кирилла Суханова обвинили в вымогательстве 11 миллионов рублей у главного исполнительного директора госкорпорации "Ростех" Сергея Чемезова.

Сама же Собчак покинула Россию, несмотря на появившееся постановления о ее задержании.

По сообщениям СМИ, журналистка выехала из страны в ночь на 26 октября сначала в Белоруссию, а затем в Литву. При этом действия Собчак при планировании маршрута имели цель запутать сотрудников правоохранительных органов: она купила авиабилеты через интернет сначала в Дубай, а позднее в Турцию.



Собчак выехала из Москвы в Литву через Белоруссию – СМИ

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