Что известно об аресте коммерческого директора Ксении Собчак

Журналистку и телеведущую Ксению Собчак заподозрили в вымогательстве у госкорпорации "Ростех". По данным СМИ, в ночь со вторника, 25 октября, на среду она покинула РФ. Отъезд журналистки совпал с задержанием коммерческого директора ее медиахолдинга Кирилла Суханова и экс-главреда журнала Tatler Ариана Романовского. Их обвиняют в вымогательстве денег у главы "Ростеха" Сергея Чемезова через телеграм-канал. Рассказываем подробности.
Дело о вымогательстве
Во вторник, 25 октября, журналистка и телеведущая Ксения Собчак в своем телеграм-канале рассказала, что коммерческий директор ее медиахолдинга "Oсторожно Media" Кирилл Суханов не выходит на связь. СМИ сообщили, что он был задержан в Москве. Эту информацию подтвердила и сама журналистка.
На следующий день, 26 октября, стало известно, что вместе с Сухановым был задержан бывший главный редактор журнала Tatler Ариан Романовский. Они проходят по одному делу о крупном вымогательстве через "Телеграм". По нему обоим может грозить до 15 лет лишения свободы.
Потерпевшей стороной в деле Суханова и Романовского является глава "Ростеха" Сергей Чемезов.
Известно, что Суханова задержали в ходе оперативного эксперимента. Все произошло в ресторане Regent, когда ему был передан транш в размере 800 тысяч рублей от представителей Чемезова. В Тверском суде Москвы Суханов сообщил, что готов частично признать вину и извиниться перед главой "Ростеха". "Я готов признать вину в получении 800 тысяч рублей и принести публичные извинения потерпевшему", – сказал он.
Суд постановил арестовать Романовского и Суханова до 24 декабря. Адвокат последнего Светлана Липатова заявила, что защита планирует обжаловать это решение. Собчак прокомментировала приговор Суханова в своем телеграм-канале.
Сама журналистка в деле о вымогательстве, предположительно, стала подозреваемой. Ее помощница Елена Лось отказалась от комментариев, пояснив, что не обладает ни такими полномочиями, ни соответствующей информацией. По данным СМИ, в ночь со вторника, 25 октября, на среду журналистка покинула Россию.
"Она выехала из Москвы еще ночью (во вторник. – Прим. ред.). При этом она вчера купила авиабилеты через интернет в Дубай, сегодня – в Турцию. Это она сделала, чтобы запутать оперативников. В итоге же она въехала в Литву через Белоруссию", – сообщили в правоохранительных органах ТАСС.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию вокруг журналистки. По его словам, в Кремле видели информацию, что она стала подозреваемой по делу о вымогательствах.
Это не побег?
Юрист Дмитрий Аграновский рассказал, могут ли наказать Собчак за отъезд из РФ. По его словам, этого не произойдет, даже если у полиции имеется постановление о задержании журналистки.
"Дополнительной ответственности за это не предусмотрено. Раз она не была задержана, то это не побег из-под стражи", – пояснил он.
Эксперт добавил, что, в случае если у правоохранителей есть основания для задержания журналистки, они имеют право обратиться в суд с требованием заочно избрать для нее меру пресечения.
По данным источника РИА Новости, журналистку якобы видели, когда она пересекала пункт пропуска Видзы на границе Белоруссии и Литвы пешком. При этом белорусский погранкомитет не смог ни подтвердить, ни опровергнуть что-либо по этому вопросу.
В свою очередь, юрист Андрей Алешкин заявил, что российское имущество Собчак могут арестовать, если ее статус подозреваемой сменится на обвиняемую.
"Такое решение может принять следователь и вынести соответствующее постановление о запрете регистрационных действий как на недвижимое, так и на движимое имущество с целью, чтобы уменьшить риски нахождения подозреваемого лица за границей", – сказал он.
Эксперт добавил, что, даже если Собчак станет фигуранткой уголовного дела, она может продолжить работать журналистом из-за границы. В частности, вести свой телеграм-канал или выпускать материалы на YouTube.