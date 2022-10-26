Что известно об аресте коммерческого директора Ксении Собчак

Журналистку и телеведущую Ксению Собчак заподозрили в вымогательстве у госкорпорации "Ростех". По данным СМИ, в ночь со вторника, 25 октября, на среду она покинула РФ. Отъезд журналистки совпал с задержанием коммерческого директора ее медиахолдинга Кирилла Суханова и экс-главреда журнала Tatler Ариана Романовского. Их обвиняют в вымогательстве денег у главы "Ростеха" Сергея Чемезова через телеграм-канал. Рассказываем подробности.



Дело о вымогательстве

Фото: Агентство "Москва"/Ведяшкин Сергей

Во вторник, 25 октября, журналистка и телеведущая Ксения Собчак в своем телеграм-канале рассказала, что коммерческий директор ее медиахолдинга "Oсторожно Media" Кирилл Суханов не выходит на связь. СМИ сообщили, что он был задержан в Москве. Эту информацию подтвердила и сама журналистка.

На следующий день, 26 октября, стало известно, что вместе с Сухановым был задержан бывший главный редактор журнала Tatler Ариан Романовский. Они проходят по одному делу о крупном вымогательстве через "Телеграм". По нему обоим может грозить до 15 лет лишения свободы.





По данным СМИ, ситуация с Сухановым является продолжением "большой истории", которая произошла в начале октября. Тогда полицейские задержали ряд владельцев и администраторов телеграм-каналов. Они распространяли на своих площадках ложные сведения о чиновниках и бизнесменах, после чего требовали у потерпевших денег за удаление порочащей информации.



Потерпевшей стороной в деле Суханова и Романовского является глава "Ростеха" Сергей Чемезов.





из материалов уголовного дела Обвиняемые выдвинули незаконные требования о передаче денежных средств в сумме 11 миллионов рублей за удаление из телеграм-канала "Тушите свет" сведений в отношении Чемезова С. В.

Известно, что Суханова задержали в ходе оперативного эксперимента. Все произошло в ресторане Regent, когда ему был передан транш в размере 800 тысяч рублей от представителей Чемезова. В Тверском суде Москвы Суханов сообщил, что готов частично признать вину и извиниться перед главой "Ростеха". "Я готов признать вину в получении 800 тысяч рублей и принести публичные извинения потерпевшему", – сказал он.

Суд постановил арестовать Романовского и Суханова до 24 декабря. Адвокат последнего Светлана Липатова заявила, что защита планирует обжаловать это решение. Собчак прокомментировала приговор Суханова в своем телеграм-канале.





Ксения Собчак журналистка и телеведущая Не верю в это вообще и надеюсь, что сейчас во всем быстро разберутся и убедятся, что все это какая-то чушь.

Сама журналистка в деле о вымогательстве, предположительно, стала подозреваемой. Ее помощница Елена Лось отказалась от комментариев, пояснив, что не обладает ни такими полномочиями, ни соответствующей информацией. По данным СМИ, в ночь со вторника, 25 октября, на среду журналистка покинула Россию.

"Она выехала из Москвы еще ночью (во вторник. – Прим. ред.). При этом она вчера купила авиабилеты через интернет в Дубай, сегодня – в Турцию. Это она сделала, чтобы запутать оперативников. В итоге же она въехала в Литву через Белоруссию", – сообщили в правоохранительных органах ТАСС.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию вокруг журналистки. По его словам, в Кремле видели информацию, что она стала подозреваемой по делу о вымогательствах.



Это не побег?

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Юрист Дмитрий Аграновский рассказал, могут ли наказать Собчак за отъезд из РФ. По его словам, этого не произойдет, даже если у полиции имеется постановление о задержании журналистки.

"Дополнительной ответственности за это не предусмотрено. Раз она не была задержана, то это не побег из-под стражи", – пояснил он.

Эксперт добавил, что, в случае если у правоохранителей есть основания для задержания журналистки, они имеют право обратиться в суд с требованием заочно избрать для нее меру пресечения.





Дмитрий Аграновский юрист Процедура такая: сначала объявляют в международный розыск, потом обращаются в суд для избрания меры пресечения. Если бы она не скрылась, то при ее характеризующих данных… речь могла бы идти про более мягкую меру пресечения. Но сейчас она, по сути, отрезала себе путь назад.

По данным источника РИА Новости, журналистку якобы видели, когда она пересекала пункт пропуска Видзы на границе Белоруссии и Литвы пешком. При этом белорусский погранкомитет не смог ни подтвердить, ни опровергнуть что-либо по этому вопросу.

В свою очередь, юрист Андрей Алешкин заявил, что российское имущество Собчак могут арестовать, если ее статус подозреваемой сменится на обвиняемую.

"Такое решение может принять следователь и вынести соответствующее постановление о запрете регистрационных действий как на недвижимое, так и на движимое имущество с целью, чтобы уменьшить риски нахождения подозреваемого лица за границей", – сказал он.

Эксперт добавил, что, даже если Собчак станет фигуранткой уголовного дела, она может продолжить работать журналистом из-за границы. В частности, вести свой телеграм-канал или выпускать материалы на YouTube.

