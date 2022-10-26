Адвокат рассказал, могут ли наказать Собчак за отъезд из РФ

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Журналистку и телеведущую Ксению Собчак не накажут за отъезд из России, даже если у полицейских есть постановление о ее задержании. Об этом заявил юрист Дмитрий Аграновский.

Он пояснил, что журналистка не была задержана, следовательно, ее отъезд не является побегом из-под стражи.

Аграновский уточнил, что при наличии оснований для задержания правоохранители могут обратиться в суд с требованием избрать для нее заочную меру пресечения. При этом для начала ее должны объявить в международный розыск.

"Если бы она не скрылась, то при ее характеризующих данных… речь могла бы идти про более мягкую меру пресечения. Но сейчас она, по сути, отрезала себе путь назад", – приводит слова Аграновского РИА Новости.

Ранее СМИ сообщили, что Собчак уехала из России. Сначала она якобы попала в Белоруссию, а оттуда – в Литву.

Позже стало известно, что у полиции было постановление о задержании журналистки. При этом она якобы накануне купила билеты в Дубай, а на следующий день – в Турцию.

До этого сообщалось о задержании ее коммерческого директора Кирилла Суханова. Вместе с ним был задержан и бывший главный редактор журнала Tatler Ариан Романовский.



В доме Собчак начали обыск по делу в отношении ее коммерческого директора – СМИ

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