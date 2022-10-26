Соловьев рассказал о панике Собчак из-за обысков в ее особняке

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Телеведущий Владимир Соловьев заявил, что журналистка Ксения Собчак пребывает в панике после проведения обысков в ее доме и уже начинает искать тех, кто сможет помочь ей решить все проблемы.

"Представляю, как вы уже стали посылать всех гонцов, или звонить, или пытаться договориться и понять. Но самый интересный вопрос в другом: а сама-то где? Где сама девушка? Можно ли себе представить, если Кирилл (коммерческий директор Собчак Кирилл Суханов. – Прим. ред.) был замешан в противоправной активности и брал деньги – что, ни с кем не делился?" – заявил он в эфире программы "Соловьев LIVE".

Соловьев предположил, что коммерческого директора Собчак задержали не просто так. Телеведущий предложил посмотреть, как будут развиваться события после того, как Суханов начнет давать показания.

"Взяли, судя по всему, с поличным. Поэтому главный ваш вопрос в другом: начнет Кирилл давать на вас показания или нет? Это единственное, что важно сейчас понять. Ответ очень простой: посмотрим, что будет дальше", – отметил ведущий.

По его словам, журналистке будет нелегко избежать ответственности в случае ее причастности к противоправным действиям, которые осуществлял Суханов.

В среду, 26 октября, в подмосковном доме журналистки начались обыски по делу ее коммерческого директора Кирилла Суханова. Сообщалось, что сама телеведущая не имеет процессуального статуса. Позднее же стало известно, что у полиции было постановление о ее задержании, однако журналистка, по данным источника, близкого к ситуации, покинула РФ.

Кирилл Суханов был задержан в Москве в рамках уголовного дела 25 октября. О том, по какой статье возбудили дело, не уточнялось. Комментируя сообщения о задержании своего коммерческого директора, Собчак заявила, что тот не выходил на связь со вторника. Журналистка предположила, что задержание может быть ошибочным.



В доме Собчак начали обыск по делу в отношении ее коммерческого директора – СМИ

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