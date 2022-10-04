МВД задержало владельцев телеграм-каналов, публиковавших фейки о чиновниках

11:30
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Сотрудники МВД России задержали владельцев и администраторов телеграм-каналов, занимавшихся публикацией ложной информации о высокопоставленных лицах и предпринимателях, а затем требовали деньги за их удаление, сообщили в ведомстве.
"Эти площадки использовались для целенаправленного и синхронного размещения заказных материалов, содержащих заведомо ложную, дискредитирующую информацию в отношении крупных бизнесменов, топ-менеджеров госкорпораций, высокопоставленных должностных лиц. За удаление порочащего честь и деловую репутацию контента соучастники предлагали потерпевшим перевести крупные денежные суммы, используя анонимные платежные средства (криптокошельки). Тем, кто хотя бы однажды соглашался с требованиями вымогателей, в дальнейшем приходилось платить им ежемесячно", – приводит ТАСС сообщение ведомства.
По данным министерства, количество подписчиков данных каналов составило 900 тысяч.
Ранее в МВД РФ сообщили, что распространенный телеграм-каналами видеоролик в поддержку специальной военной операции, который якобы был снят сотрудниками столичной Госавтоинспекции, является подделкой.
В министерстве призвали граждан и журналистов ориентироваться только на ту информацию, которая была размещена на официальных ресурсах МВД.
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