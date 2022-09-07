Размещенный в Сети ролик о поддержке спецоперации является подделкой – МВД РФ

Фото: телеграм-канал "МВД МЕДИА"

Распространенный телеграм-каналами видеоролик в поддержку специальной военной операции, который якобы был снят сотрудниками столичной Госавтоинспекции, является подделкой, заявили в МВД.

"Сегодня в одном из телеграм-каналов был размещен видеоролик, якобы подготовленный управлением ГИБДД ГУ МВД России по Москве. Указанный видеоматериал является подделкой и не имеет отношения к органам внутренних дел", – сообщается на сайте МВД.

В министерстве призвали граждан и журналистов ориентироваться только на ту информацию, которая была размещена на официальных ресурсах МВД.

Ранее московская Госавтоинспекция призвала родителей напомнить детям правила безопасного поведения на дорогах в начале нового учебного года. В ГИБДД призвали родителей объяснить детям основы безопасного поведения на дороге и в транспорте, а также помочь им составить безопасные маршруты от дома до школы с учетом опасных участков дорог.