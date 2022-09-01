В ГИБДД призвали напомнить детям правила безопасного поведения на дороге

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Андреева Ольга

Московская Госавтоинспекция в день начала нового учебного года призвала родителей напомнить детям правила безопасного поведения на дорогах.

"Остались позади летние каникулы, во время которых дети успели отдохнуть и набраться сил перед новым учебным годом. Дети, отвыкшие от каждодневного участия в дорожном движении, все чаще будут появляться на дорогах города, а кто-то сделает первые самостоятельные шаги по пути в школу", – отмечается в телеграм-канале ведомства.

В ГИБДД призвали родителей объяснить детям основы безопасного поведения на дороге и в транспорте, а также помочь им составить безопасные маршруты от дома до школы с учетом опасных участков дорог.

"Следуя с ребенком в автомобиле, строго соблюдайте правила перевозки юных пассажиров. Личным примером показывайте детям, как нужно правильно вести себя на улицах города", – говорится в сообщении.

Также в ведомстве поздравили школьников с Днем знаний, пожелав им успехов в учебе и безопасной дороги к знаниям.

Ранее столичные власти призвали водителей с началом нового учебного года быть аккуратнее на дорогах. В Дептрансе отмечали, что автомобилистам нужно брать во внимание и то, что после длительных каникул не все школьники привыкли к учебному ритму и не все помнят о важности соблюдения правил безопасности на дороге.

Помимо этого, сообщалось, что большинство детей начинают ездить в школу самостоятельно, не всегда соблюдая принципы безопасного поведения на дороге.