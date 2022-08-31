Более 8 тыс водителей Мострансавто прошли инструктаж по перевозке детей перед 1 сентября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Свыше 8 тысяч водителей автобусов Мострансавто были проинструктированы по вопросам перевозки детей перед началом нового учебного года, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Водителям рассказали о правилах оплаты проезда "Стрелкой учащегося" и о том, что высаживать маленьких пассажиров из автобусов запрещено.

В Минтрансе также добавили, что по карте "Стрелка учащегося" действует скидка 50% с 1 по 35 поездки, а также скидка 99% с 36 поездки. При этом взрослые, сопровождающие детей, должны оплатить проезд любым доступным способом.

Ранее столичные власти призвали водителей с началом нового учебного года быть аккуратнее на дорогах. В Дептрансе отмечали, что автомобилистам нужно брать во внимание и то, что после длительных каникул не все школьники привыкли к учебному ритму и не все помнят о важности соблюдения правил безопасности на дороге.

Помимо этого, сообщалось, что большинство детей начинают ездить в школу самостоятельно, не всегда соблюдая принципы безопасного поведения на дороге.