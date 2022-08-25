Власти Москвы перед началом учебного года призвали водителей быть внимательными на дорогах

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Столичные власти призвали водителей с началом нового учебного года быть аккуратнее на дорогах, а родителей – повторить с детьми правила дорожного движения, сообщает телеграм-канал "Дептранс Москвы".
Заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов напомнил, что вопрос детской безопасности находится на особом контроле Сергея Собянина. Однако водителям все равно следует помнить, что школьник может неожиданно появиться на дороге.
"Начинается учебный год, многие дети будут без взрослых добираться в школу, секцию и домой, и мы просим водителей быть предельно внимательными и всегда помнить о том, что ребенок может неожиданно появиться на дороге. Родителей просим выучить и повторять со своими детьми правила безопасного поведения и своим примером показывать, как важно их соблюдать", – отметил Ликсутов.
В Дептрансе уточнили, что автомобилистам нужно также брать во внимание и то, что после длительных каникул не все школьники привыкли к учебному ритму и не все помнят о важности соблюдения правил безопасности на дороге.
Помимо этого, большинство детей начинает ездить в школу самостоятельно, и не всегда соблюдая принципы безопасного поведения на дороге.
Водители, в свою очередь, также за лето отвыкли от присутствия детей на улицах. Однако они должны сделать все возможное, чтобы предотвратить ДТП с участием детей на дорогах столицы, а соответственно, соблюдать ПДД и скоростной режим.
Ранее сообщалось, что по итогам первого полугодия 2022 года Москва осталась лидером среди городов РФ по безопасности дорожного движения. Отмечалось, что социальный риск за указанный период составил менее 1,2 погибшего в ДТП на 100 000 жителей.
Однако, как уточняли в Дептрансе, количество жертв остается неутешительным. Согласно полученным данным за первые полгода 2022 года, на дорогах погибли 147 человек. Показатель вырос в сравнении с прошлым годом на 4%, уточнили в ведомстве.
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