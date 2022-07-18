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17:19

Москва стала лидером по уровню безопасности на дорогах

городтранспорт

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

По итогам первого полугодия 2022 года Москва осталась лидером среди городов РФ по безопасности дорожного движения. Об этом сообщили в телеграм-канале департамента транспорта развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

Социальный риск за указанный период составил менее 1,2 погибшего в ДТП на 100 000 жителей. Однако, отметили в Дептрансе, количество жертв остается неутешительным. Согласно полученным данным за первые полгода 2022 года, на дорогах погибли 147 человек. Показатель вырос в сравнении с прошлым годом на 4%, уточнили в ведомстве.

"В списке самых частых нарушений, по данным ГИБДД, – превышение скорости, проезд на красный сигнал светофора и другие", – прокомментировали в Дептрансе.

Так, на Молодогвардейской улице произошел инцидент с водителем, нарушившим ПДД и проехавшим на красный свет. В результате происшествия погиб 1 человек.

Также из-за неосторожности водителя на Новогиреевской улице в результате ДТП погиб 1 человек, еще 3 пострадали.

Руководитель Дептранса Максим Ликсутов уточнил, что совместно с сотрудниками ГИБДД специалисты ведомства прикладывают усилия для повышения уровня безопасности на дорогах Москвы.

"Мы призываем всех водителей не нарушать. Всегда двигаться с разрешенной скоростью, от этого зависит как ваша собственная жизнь, так и жизни других людей", – добавил Ликсутов.

Ранее в Дептрансе заявили, что с начала лета в Москве эвакуировали более 700 люксовых автомобилей с проезжей части. По словам представителей ведомства, владельцами были нарушены правила дорожного движения. Из-за этого могли произойти ДТП.

Более 700 люксовых автомобилей эвакуировали в столице с начала лета

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