Москва стала лидером по уровню безопасности на дорогах

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
По итогам первого полугодия 2022 года Москва осталась лидером среди городов РФ по безопасности дорожного движения. Об этом сообщили в телеграм-канале департамента транспорта развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.
Социальный риск за указанный период составил менее 1,2 погибшего в ДТП на 100 000 жителей. Однако, отметили в Дептрансе, количество жертв остается неутешительным. Согласно полученным данным за первые полгода 2022 года, на дорогах погибли 147 человек. Показатель вырос в сравнении с прошлым годом на 4%, уточнили в ведомстве.
"В списке самых частых нарушений, по данным ГИБДД, – превышение скорости, проезд на красный сигнал светофора и другие", – прокомментировали в Дептрансе.
Так, на Молодогвардейской улице произошел инцидент с водителем, нарушившим ПДД и проехавшим на красный свет. В результате происшествия погиб 1 человек.
Также из-за неосторожности водителя на Новогиреевской улице в результате ДТП погиб 1 человек, еще 3 пострадали.
Руководитель Дептранса Максим Ликсутов уточнил, что совместно с сотрудниками ГИБДД специалисты ведомства прикладывают усилия для повышения уровня безопасности на дорогах Москвы.
"Мы призываем всех водителей не нарушать. Всегда двигаться с разрешенной скоростью, от этого зависит как ваша собственная жизнь, так и жизни других людей", – добавил Ликсутов.
Ранее в Дептрансе заявили, что с начала лета в Москве эвакуировали более 700 люксовых автомобилей с проезжей части. По словам представителей ведомства, владельцами были нарушены правила дорожного движения. Из-за этого могли произойти ДТП.
Более 700 люксовых автомобилей эвакуировали в столице с начала лета
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: