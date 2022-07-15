Турбокольцевой перекресток появится в Некрасовке 16 июля

16 июля в Некрасовке появится турбокольцевой перекресток. Таким станет пересечение улиц 2-я Вольская – Инициативная – Люберка – проспект Победы. Об этом сообщили в Дептрансе.

Это уже шестое турбокольцо в столице. Такая разметка снижает аварийность и повышает пропускную способность перекрестка на 20%. Водители ориентируются на знаки при въезде на турбокольцо и заранее занимают нужное направление. На таком перекрестке нет лишних перестроений, торможений и мелких ДТП.

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