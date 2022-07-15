Льготникам стало доступно оформление билетов в приложении ЦППК на фирменные экспрессы

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Федеральные льготники получили возможность приобретать билеты на фирменные экспрессы с гарантированным предоставлением мест в приложении ЦППК.

Для оформления билета нужно будет указать маршрут следования и личную информацию: фамилию, имя, отчество, номер документа, удостоверяющего личность, и СНИЛС. При себе в поездке льготным категориям граждан необходимо иметь паспорт и документ, который подтверждает льготу.

Получить бесплатно билет в приложении ЦППК также может человек, который сопровождает инвалида I группы или ребенка с ограниченными возможностями здоровья. При себе сопровождающему следует иметь паспорт.

Ранее сообщалось, что до 15 октября пассажиры пригородных поездов ЦППК смогут получить кешбэк при оплате проезда картами "Мир", в том числе привязанными к смартфонам. Так, при стоимости поездки до 100 рублей на счет вернется 10% от уплаченной суммы.

Сэкономить на поездке можно только при оплате проезда через специальные автоматы на станциях, а также с помощью приложений ЦППК и РЖД.

