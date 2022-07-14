Россиянам рекомендовали заранее бронировать отдых в Турции из-за дефицита мест в отелях

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Представители туристической отрасли посоветовали желающим поехать на отдых в Турцию заблаговременно бронировать жилье из-за дефицита мест, сообщает Агентство "Москва".

"Нельзя сказать, что все отели встали в "стоп". Но места действительно заканчиваются, поэтому, если у туристов фиксированные даты отпуска и хочется отправиться в определенный отель, стоит задуматься заранее", – рассказали в Anex Tour.

В "Интуристе", в свою очередь, объяснили, что высокую загрузку отелей на турецких курортах обеспечивают как российские путешественники, так и местные, а также туристы из соседних мусульманских государств. При этом многие бюджетные отели Антальи, Даламана, Мармариса, Бодрума и Стамбула также уже полностью забронированы до конца июля или до середины августа.

"Для российского рынка Турция в этом году – главное выездное направление, куда есть чартерные рейсы как из Москвы, так и из российских регионов. <...> в Турцию едут и гости из Европы, где сняты все коронавирусные ограничения на выезд и нет проблем с авиаперевозкой", – отметили в компании.

Как сообщает АТОР со ссылкой на крупнейших туроператоров по Турции, турпоток из РФ в эту курортную страну в июле 2022 года примерно наполовину ниже уровня такого же периода 2021 года.

"Что касается июля 2022 года, то в его первой декаде турпоток уже можно сравнивать и с прошлогодним (рейсы в Турцию в 2021 году разрешили только с 21 июня). За первые 10 дней июля этого года туроператоры перевезли в Турцию на 40–50% меньше туристов, чем в аналогичные даты июля 2021 года", – отмечается в сообщении.

Снижение турпотока в Турцию в первый месяц лета составило от 50 до 80% по сравнению с периодом до эпидемии COVID-19. Так, по информации губернатора Антальи, в июне 2022 года на курорты прибыли 417,9 тысяч россиян и это на 52% меньше, чем в июне 2019 года.

Главной причиной спада потока туристов специалисты туротрасли считают снижение объемов авиаперевозки в Турцию.

"Роста объемов регулярной перевозки в Турцию с начала июня нет. По-прежнему наблюдается нехватка мест, вследствие чего тарифы на авиаперевозку в пакете остаются высокими", – заявили в Fun&Sun.

Касаемо стоимости отдыха в Турции, туроператоры отметили, что в этом году она увеличилась практически в два раза. При этом спрос на турецкие курорты остается высоким. На ближайшие числа в июле места отсутствуют: все рейсы стабильно заполнены на 100%.

Ранее сообщалось, что средняя стоимость семейного отдыха в Турции на двух взрослых и одного ребенка увеличилась на 95–98% за год. По данным АТОР, в июле – августе 2021 года средний чек тура составлял 1 731 и 1 920 евро соответственно.

В 2022 же году стоимость составила 3 367 и 3 800 евро соответственно. Среди причин роста цен называют дефицит авиаперевозок, возникший из-за роста цен.

