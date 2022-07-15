Музей Транспорта Москвы запустил экскурсию в фонды хранения коллекции

Музей Транспорта Москвы запускает уникальную экскурсию в фонды хранения коллекции. Многие экспонаты посетители увидят впервые. Это редкие модификации "Москвичей", автобусы, троллейбусы и легендарные машины 1980-х годов.

Всего будет представлено около 100 экспонатов. Взрослый билет на выставку будет стоить 1 000 рублей, а детский – 800 рублей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.