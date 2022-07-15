Более 700 люксовых автомобилей эвакуировали в столице с начала лета

С начала лета с московских улиц эвакуировали более 700 люксовых автомобилей. Об этом рассказали в столичном Дептрансе.

Владельцы премиального транспорта грубо нарушили правила, что могло спровоцировать ДТП. Чаще всего на спецстоянки попадали Mercedes. Также в антирейтинг вошли BMW, Cadillac и Tesla. В списке еще оказались Bentley, Lamborghini, Ferrari и Maserati.

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