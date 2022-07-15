Эксперты назвали самые угоняемые автомобили в РФ

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Hyundai Santa Fe, Hyundai Creta и Kia Sorento стали самыми угоняемыми моделями автомобилей в России по итогам первого полугодия 2022 года, сообщает газета "Известия" со ссылкой на страховую компанию "АльфаСтрахование".

Отмечается, что об угоне Hyundai Santa Fe страховщики получили 14% обращений, по 7% – об угоне Hyundai Creta и Kia Sorento.

Третье место в рейтинге наиболее угоняемых машин занял кроссовер Mitsubishi Outlander. Кроме того, в список также вошли Hyundai Palisade, Hyundai Solaris, Hyundai Sonata и Hyundai Tucson. По данным аналитиков, это составило пятую часть всех обращений.

Также были получены обращения об угоне автомобилей марки KIA, в частности модели Sportage. Замыкают список Lexus RX и Toyota RAV4.

Ранее аналитики "АльфаСтрахования" сообщили, что в первые 6 месяцев 2022 года в Москве чаще всего угоняли автомобили Hyundai Santa Fe и Hyundai Sonata.

В топ-10 самых популярных угоняемых автомобилей оказались Hyundai Creta, Hyundai Palisade, Hyundai Solaris и Hyundai Tucson. Аналогичные показатели зафиксировали и у BMW X7, Kia Sportage, Kia Sorento, Land Rover и Lexus LX.

