Эксперты назвали самые угоняемые автомобили в РФ

Фото: depositphotos/g0d4ather
Hyundai Santa Fe, Hyundai Creta и Kia Sorento стали самыми угоняемыми моделями автомобилей в России по итогам первого полугодия 2022 года, сообщает газета "Известия" со ссылкой на страховую компанию "АльфаСтрахование".
Отмечается, что об угоне Hyundai Santa Fe страховщики получили 14% обращений, по 7% – об угоне Hyundai Creta и Kia Sorento.
Третье место в рейтинге наиболее угоняемых машин занял кроссовер Mitsubishi Outlander. Кроме того, в список также вошли Hyundai Palisade, Hyundai Solaris, Hyundai Sonata и Hyundai Tucson. По данным аналитиков, это составило пятую часть всех обращений.
Также были получены обращения об угоне автомобилей марки KIA, в частности модели Sportage. Замыкают список Lexus RX и Toyota RAV4.
Ранее аналитики "АльфаСтрахования" сообщили, что в первые 6 месяцев 2022 года в Москве чаще всего угоняли автомобили Hyundai Santa Fe и Hyundai Sonata.
В топ-10 самых популярных угоняемых автомобилей оказались Hyundai Creta, Hyundai Palisade, Hyundai Solaris и Hyundai Tucson. Аналогичные показатели зафиксировали и у BMW X7, Kia Sportage, Kia Sorento, Land Rover и Lexus LX.
Эксперты предупредили о возможных случаях угона автомобилей в России
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: