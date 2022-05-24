В России предложили увеличить тюремные сроки для угонщиков

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Депутаты петербургского заксобрания предлагают уравнять статьи уголовного кодекса о краже и угоне автомобиля в сторону ужесточения наказания. Об этом сообщает "Парламентская газета".
Депутаты объясняют свое предложение тем, что часто злоумышленники, попытавшиеся присвоить себе чужой автомобиль, утверждают, что всего лишь взяли машину покататься. Из-за этого в итоге дело рассматривают по более мягкой статье: 166 УК РФ ("Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения"). Действующее законодательство предусматривает до пяти лет лишения свободы за угон и до десяти лет за кражу.
По словам сенатора Совета Федерации от Санкт-Петербурга Андрея Кутепова, разделение пошло еще с советских времен, когда автомобили закрывались просто на ключ или могли вовсе стоять открытыми – тогда отговорка о желании покататься работала. Сегодня же машины защищены от угона множеством способов, и, чтобы сесть за руль, злоумышленник должен совершить целый ряд манипуляций.
Замглавы комитета Госдумы по транспорту Павел Федяев считает целесообразным ужесточение наказания за угон. По его словам, для некоторых людей, например, многодетных семей или пенсионеров, пропажа автомобиля может быть трагической. При этом злоумышленник, воспользовавшись данной лазейкой, сможет избежать справедливого наказания.
В то же время в Общественной палате РФ обращают внимание на то, что методы угонщиков постоянно совершенствуются, и, если исключить из УК статью об угоне, доказывать их вину станет сложнее. В качестве решения общественники предлагают просто установить одинаковую ответственность как за кражу, так и за угон.
Ранее страховщики назвали самые угоняемые в РФ автомобили в 2021 году. Первое место по числу краж занял корейский кроссовер Hyundai Santa Fe – на его долю пришлось 12% от всех случаев каско. В лидеры по данному показателю также попали Mitsubishi Outlander – 11% случаев угона, и целых три модели Kia – Rio, Sportage и Sorento – от 7 до 10%.
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