"Это наш город": 100 столичных домов начали расселять по программе реновации с 2022 года

В Москве с начала 2022 года 100 домов начали расселять по программе реновации. В них проживали более 18 тысяч москвичей. Три тысячи жителей столицы уже отпраздновали новоселье.

Больше всего пятиэтажек начали расселять в южном и юго-западном округах. Участники программы получают квартиры в новостройках, которые расположены в том же квартале, что и старые дома.