Городские службы устраняют последствия ливня в Москве

Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"

Городские службы приступили к устранению последствий ливня в Московском регионе, сообщается в телеграм-канале "Мосводосток".

Так, на Ивантеевской улице, в районе остановки "5-й проезд Подбельского", коммунальщики откачали скопления воды на трамвайных путях. В настоящий момент трамваи следуют по обычному расписанию.

В полной готовности для устранения последствий непогоды находятся 300 бригад и 290 единиц техники "Мосводостока".

Горожанам напомнили, что сообщить о временных скоплениях воды можно в диспетчерскую службу + 7 (495) 657-87-03, а также в "Мосводосток", написав в соцсети "ВКонтакте" или отметив канал предприятия в Telegram.

Ранее ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова сообщила, что в начале следующей недели в столице ожидаются также кратковременные дожди. Температура воздуха останется на уровне 21–23 градусов.

До этого научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что в середине месяца москвичей ожидает "бархатный сезон". По его словам, с 15 июля температура воздуха будет примерно такой же, как воды.

