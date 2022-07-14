Городские службы устраняют последствия ливня в Москве

Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"
Городские службы приступили к устранению последствий ливня в Московском регионе, сообщается в телеграм-канале "Мосводосток".
Так, на Ивантеевской улице, в районе остановки "5-й проезд Подбельского", коммунальщики откачали скопления воды на трамвайных путях. В настоящий момент трамваи следуют по обычному расписанию.
В полной готовности для устранения последствий непогоды находятся 300 бригад и 290 единиц техники "Мосводостока".
Горожанам напомнили, что сообщить о временных скоплениях воды можно в диспетчерскую службу + 7 (495) 657-87-03, а также в "Мосводосток", написав в соцсети "ВКонтакте" или отметив канал предприятия в Telegram.
Ранее ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова сообщила, что в начале следующей недели в столице ожидаются также кратковременные дожди. Температура воздуха останется на уровне 21–23 градусов.
До этого научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что в середине месяца москвичей ожидает "бархатный сезон". По его словам, с 15 июля температура воздуха будет примерно такой же, как воды.
Дождь накрыл несколько московских районов
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