Столичных рестораторов попросили закрыть веранды из-за непогоды

Московских рестораторов попросили закрыть летние веранды 14 июля. В городе усиливается ветер, в некоторых районах уже начался ливень.

По прогнозам, еще будет град. Такая ситуация сохранится до конца дня. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.