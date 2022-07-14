Путин поручил привести в нормативное состояние не менее 85% дорог до конца 2027 года

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Владимир Путин поручил правительству привести до конца 2027 года в нормативное состояние не менее 85% автомобильных дорог, входящих в состав опорной сети. Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.

Кабмин должен до 15 июля текущего года утвердить пятилетний план дорожного строительства на 2023–2027 годы. План предусматривает формирование перечня автодорог, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт или ремонт которых планируется провести.

Кроме того, глава государства поручил применить современные материалы и технику преимущественно российского производства при проведении работ, внедрить новые технологии, материалы и решения в сфере дорожного строительства и привлечь к их разработке отечественные научные организации и профильные образовательные организации высшего образования.

Также в поручении президента говорится, что власти РФ проработают увеличение интервалов между проведением ремонтов для всех категорий автомобильных дорог. При этом не должен увеличиваться норматив финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт и содержание таких дорог.

Поручение должно быть исполнено до 1 сентября 2022 года. В настоящее время для асфальтовых дорог сроки между ремонтами составляют 12 лет, между капитальными ремонтами – не менее 25 лет.

Ранее кабмин утвердил план дорожного строительства на ближайшие пять лет. В него вошло свыше 250 мероприятий по строительству и ремонту федеральных, региональных, межмуниципальных и местных дорог. На эти цели из федерального бюджета будет выделено более пяти триллионов рублей. Общий объем финансирования с учетом средств ФНБ и региональных бюджетов составит более 13 триллионов рублей.

В правительстве подчеркнули, что главная цель работы – довести до нормативного состояния 85% дорог в 105 крупнейших агломерациях и более 50% дорог – в регионах к 2027 году. В итоге по всей стране обновят более 100 тысяч километров дорог.

Москва и Ханты-Мансийский автономный округ возглавили рейтинг по качеству дорог в России. Последние места по этому показателю занимают Архангельская и Кировская области. Отмечается, что в разных регионах страны состояние дорог сильно отличается. Состояние дорожного хозяйства зависит и от экономической ситуации в регионе в целом. По этой причине в некоторых северных регионах, имеющих мощную экономическую базу, состояние дорог даже лучше, чем в Центральной России.

Все автомобильные дороги делятся на три типа – федерального, регионального и местного значения. При этом в подавляющем большинстве российских регионов более 90% всех автотрасс общего пользования приходится именно на дороги регионального и местного значения.

