Фильм "Серебряная астра" проекта "Московское долголетие" покажут в столичных парках

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Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В столичных парках с 2 июня стартуют бесплатные показы художественного фильма "Серебряная астра" (2021), созданного в рамках проекта "Московское долголетие". Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.
Отмечается, что картина состоит из четырех новелл. В основе каждой из них – реальные истории участников о любви, дружбе, взаимоотношениях с внуками и самореализации в старшем возрасте.
Как уточняется, премьера фильма пройдет в четверг, 2 июня, в амфитеатре парка "Ангарские пруды" в 18:00. Также, в пятницу, 10 июня в это же время зрителей ждут в летнем кинотеатре парка Олимпийской Деревни.
Фильм также покажут в среду, 15 июня, в 20:00 в летнем кинотеатре в Бабушкинском парке, а в четверг, 23 июня, в 12:30 – в саду имени Баумана у сцены "Ракушка"
Кроме того, в пятницу, 24 июня, в 18:00 фильм еще раз покажут в летнем кинотеатре парка Олимпийской Деревни и амфитеатре парка "Ангарские пруды".
Ранее сообщалось, что занятия в рамках летнего сезона "Московского долголетия" будут проводиться регулярно в крупных парках столицы и более чем на 300 парковых территориях.
Свыше 30 тысяч жителей столицы старшего поколения получат возможность присоединиться к таким видам активности, как скандинавская ходьба, гимнастика, йога, футбол, настольный теннис, рисование и танцы.
В свою очередь, мэр Москвы Сергей Собянин заявил об открытии сразу 13 районных клубов "Московского долголетия".
В центрах горожане старше 55 лет могут заниматься различными творческими и спортивными занятиями, например посещать йогу, танцы или кулинарные мастер-классы, а также создавать собственные клубы по интересам. В настоящее время москвичам доступны больше 130 клубных занятий, присоединиться к которым можно как очно, так и дистанционно.
"Это наш город": в столице начался летний сезон проекта "Московское долголетие"
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